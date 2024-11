A causa do acidente pode ter sido um mal posicionamento de carga de bananas em um dos caminhões

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta deixou um homem de 51 anos preso nas ferragens na Rodovia BR-251 na manhã desta sexta-feira (15/11), na cidade de Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais.

A vítima, identificada como J.C.F., ficou retida nas ferragens de um dos caminhões, que transportava bananas mal acondicionadas. No momento em que os militares do Corpo de Bombeiros de Montes Claros chegaram ao local, ele estava consciente.

O acidente ocorreu por volta das 8h, em um trecho de movimentação intensa devido ao feriado de 15 de novembro. De acordo com o órgão, os caminhões colidiram com a carreta, causando uma situação complexa de resgate. Após uma avaliação cuidadosa, a equipe de resgate utilizou técnicas avançadas de desencarceramento para retirar a vítima das ferragens de forma segura.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista estava alerta e cooperou durante o processo de salvamento. Após ser retirado dos destroços, o homem foi imediatamente atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que aguardava no local e o encaminhou à Santa Casa de Montes Claros, onde recebeu atendimento médico especializado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do trânsito na BR-251 e foi responsável pela remoção dos veículos envolvidos no acidente. Durante o resgate e retirada dos veículos, o trecho foi parcialmente interditado

Já os outros motoristas envolvidos na colisão não sofreram ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Montes Claros, a carga de bananas envolvida no acidente estava mal posicionada, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo durante o acidente.

O Corpo de Bombeiros de Montes Claros adverte que, em dias de alto tráfego de veículos, como este feriado da Proclamação da República, é necessário que os motoristas se atentem ao trânsito. Além disso, a corporação salienta a atenção no acondicionamento das cargas nas carrocerias dos caminhões, que deve ser feita de modo a imobilizá-la e evitar complicações em caso de movimentações bruscas no transporte.