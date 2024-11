Uma van de transporte de trabalhadores com destino a Nova Serrana não conseguiu desviar de uma carreta que estava parada entre o acostamento e a pista da rodovia MG-423, em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de minas Gerais. Com a batida, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, na manhã desta sexta-feira (15/11).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estava chovendo no momento, por volta de 6h50. O local onde a carreta estava parada é um estreito acostamento e por isso o veículo de carga acabou invadindo parte da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida foi na altura do KM21, sentido Conceição do Pará, após o trevo de Nova Serrana, próximo à Siderúrgica Sideral antes do povoado do Casquilho.

Depois de bater, o veículo de transporte de passageiros rodou na pista. Na van estavam nove pessoas, sendo que duas morreram na hora e seus corpos ficaram presos às ferragens. Outras duas pessoas estavam em estado grave e cinco com lesões leves.

Uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu de Pitangui atendeu a três feridos. Um deles o condutor da van, de 34 anos, com ferimentos no rosto, corte na cabeça e se queixando de dores no corpo.

Outro ferido é um senhor de 61 anos, com queixas de fortes dores na perna esquerda. O terceiro é um jovem de 25 anos com possível fratura na perna direita e corte em supercílio. Os três foram levados para atendimento na Santa Casa de Pitangui.

Uma USB do Samu de Nova Serrana fez o atendimento de um homem, de 39 anos. Ele estava consciente, com corte na perna direita e foi levado para atendimento na UPA de Nova Serrana.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Nova Serrana fez o atendimento de um homem, sem idade identificada. Ele estava com rebaixamento do nível de consciência, apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Foi medicado, intubado no local e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.