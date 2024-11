Um ônibus que transportava 32 passageiros colidiu contra uma carreta na noite dessa quarta-feira (13/11) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na BR-050, na altura do km 168. Duas pessoas ficaram presas às ferragens e outros cinco passageiros tiveram fraturas e leves escoriações, mas não houve mortes.





O motorista do ônibus relatou que fazia o trajeto de São Paulo a Goiânia quando colidiu na traseira da carreta durante a travessia de uma ponte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e, ao chegar no local do acidente, se deparou com as vítimas presas às ferragens e vários passageiros já do lado de fora do ônibus.





A equipe de salvamento desencarcerou duas vítimas. Uma delas era o motorista, que não teve ferimentos, e uma passageira do ônibus, que teve cortes e fraturas.





Equipes da Ecovia, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da unidade de resgate do CBMMG transportaram sete vítimas para hospitais de Uberaba. Os passageiros que não sofreram lesões foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal a seguirem viagem em outro ônibus da mesma empresa.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice