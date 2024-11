O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT/MG) publicou nesta quinta-feira (14/11) decisão judicial na qual 30 trabalhadores receberão o valor total de R$ 267.437,89, a título de danos morais individuais, após execução de Termo de Ajuste de Conduta (TAC).

A indenização se refere ao fato de esses trabalhadores terem sido submetidos a condições análogas à escravidão. O valor foi arbitrado por meio de acordo judicial celebrado em 18 de setembro entre o MPT e uma empresa que atua no ramo de produção florestal, na Região Noroeste de Minas Gerais, na Vara do Trabalho de Paracatu.

O MPT e a Defensoria Pública da União (DPU) firmaram o TAC com a referida empresa em abril de 2021 após o resgate de 30 trabalhadores em condições análogas à escravidão, que prestavam serviços em uma carvoaria. Dentre os vários compromissos assumidos, estava o de realizar pagamentos específicos a cada resgatado, a título de danos morais individuais.





Contudo, mesmo após a concessão de um período maior para quitar a referida obrigação, a empresa não demonstrou o pagamento de qualquer quantia referente ao que fora pactuado no TAC. Dessa forma, o MPT propôs uma ação judicial de execução do TAC, contra a própria empresa e os respectivos sócios.





Ainda no ano de 2021, a Vara do Trabalho de Paracatu deferiu o pedido cautelar do MPT, no sentido de bloquear valores na conta da empresa e dos sócios, até a quantia de R$ 344 mil. Essa medida foi necessária para garantir a efetividade dos pagamentos de indenização moral individual. Na oportunidade, o juiz reconheceu a “nítida intenção da demandada em se furtar do pagamento da dívida decorrente do TAC firmado, com pedidos de dilação de prazo deferidos sem, contudo, surtir qualquer efeito útil”.

Por fim, em 18 de setembro de 2024, foi homologado o acordo entre as partes, a fim de viabilizar a efetiva indenização, por danos morais, aos 30 trabalhadores resgatados da condição análoga à de escravo.