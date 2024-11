Um homem de 30 anos fracassou em uma tentativa de fuga após um roubo em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desta quarta-feira (13/11). Após invadir casa e roubar um carro, o suspeito fugiu em alta velocidade na BR-259, mas perdeu o controle e bateu o veículo.

Segundo registros policiais, o suspeito roubou um carro, de modelo Gol, na cor branca, na cidade de Vila Pavão, no Espírito Santo, e saiu em fuga, quando, no meio do caminho, cruzou com uma operação do Posto de Fiscalização de Trânsito, da Polícia Militar Rodoviária.

O veículo foi visualizado pela equipe na altura do quilômetro 144 da rodovia, que ordenou parada, mas o homem não obedeceu e continuou em fuga. A perseguição durou 12 km, quando o homem perdeu o controle do veículo e bateu em cercas à margem da via, na altura do quilômetro 156.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o suspeito foi encontrado com lesões de disparo de arma de fogo nas costas e costela, além de marcas de facada nos dois punhos.

A polícia também registrou que o suspeito invadiu uma residência em Vila Pavão. Após perceber que não havia ninguém na casa, pegou a chave do veículo em cima de um móvel na sala e roubou o carro.

Com o homem, também foram encontrados dois celulares. O carro foi removido para o pátio Muriaé e os celulares apreendidos.

Após o acidente, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento Médico (HPS).