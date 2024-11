A partir da manhã desta quinta-feira (14/11), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realiza a “Mega Operação Proclamação da República 2024”, que fiscaliza rodovias e áreas rurais do estado. Segundo o órgão, a operação irá restringir a circulação em rodovias, fiscalizar condutores e combater o uso e tráfico de drogas.

A operação é conjunta com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Polícia Militar de Meio Ambiente (PPMAmb) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e se estende até a noite do próximo domingo (17/11).

Segundo a PMMG, as operações são desencadeadas em mais de 200 pontos do estado de Minas Gerais, com a atuação de 2 mil policiais militares. Além da fiscalização de segurança nas rodovias e o combate do uso e tráfico de drogas, haverá fiscalização de condutores que fizeram uso de bebida alcoólica com a utilização do bafômetro.

Haverá também a presença de radares e drones em locais estratégicos, além de abordagens sistemáticas. Durante toda a operação, haverá blitz nas rodovias e estradas menores, com orientações de prevenção, especialmente em razão do aumento do número de veículos e pessoas nas estradas durante o feriado.

Restrições de tráfego

Dentre as ações da Mega Operação Proclamação da República, está a restrição de trânsito em rodovias de pista simples. Ela será aplicada para veículos de carga em determinados dias e horários, com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais de pista simples.

Segundo a PMMG, os veículos de carga que excederem determinados limites de peso e dimensões estarão proibidos de circular. Dessa forma, veículos com mais de 58,5 toneladas de peso bruto, 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura e 19,8 metros de comprimento não poderão circular nos seguintes dias horários:

14/11 (quinta-feira): das 16h às 22h

15/11 (sexta-feira): das 06h às 12h

17/11 (domingo): das 16h às 22h

De acordo com o órgão, o condutor que descumprir a restrição será multado em R$130,16. Ele também receberá 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo será retido.

O aumento do trágego de veículos pode prejudicar a segurança dos viajantes. A EPR Via Mineira, concessionária que administra a BR-040, trecho que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, na Zona da Mata, informou que a previsão de aumento do fluxo de veículos no trecho é de 15%.

Dicas de segurança

Em razão do alto fluxo de veículos nas estradas durante o feriado prolongado, a PRF orienta condutores a se preparar para viagens, respeitar as leis de trânsito e se atentar às condições climáticas.

Confira recomendações da Polícia Rodoviária Federal: