Um motorista do grupo Saritur foi preso por dirigir embriagado na MG-030 na noite dessa sexta-feira (26/7). Ele operava a linha 3843, que circula entre Belo Horizonte e Raposos, na Região Metropolitana da capital, quando os passageiros estranharam seu comportamento.





Duas pessoas desceram na barreira da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), que iniciou uma perseguição ao veículo, já que o motorista não estava respeitando a solicitação de parada do coletivo. De acordo com os militares, o ônibus só parou depois de percorrer 5 km, no trevo do bairro Quintas II, em Nova Lima, também na Região Metropolitana.

Passageiros chegaram a gravar o momento em que o ônibus é parado. Veja vídeo:

Durante o trajeto, o motorista teria feito manobras perigosas e apresentado sinais de embriaguez, mas se negou a fazer o teste de bafômetro quando solicitado pelos policiais. O homem foi levado para a delegacia, e o veículo, liberado para que outro motorista pudesse seguir com a viagem.

O grupo Saritur foi procurada pela reportagem para quaisquer esclarecimentos sobre a situação, mas ainda não deu retorno.