Pelo menos dois assassinatos foram registrados na madrugada deste sábado (27/7) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os crimes foram registrados nas cidades de Santa Luzia e Betim.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o primeiro caso foi registrado na rua Espanha, Bairro Baronesa, em Santa Luzia. A vítima era um homem de 18 anos que foi encontrado com um tiro na testa e identificado pela mãe.

Vizinhos relataram que os autores eram conhecidos na região. Dias antes, os suspeitos teriam agredido a vítima. A vítima também teria se envolvido em uma briga com uma pessoa não identificada que o acusou de roubar uma barra de ferro e disse que iria chamar “os caras do morro” para matá-lo.

Em Betim, a vítima foi um homem de 26 anos, também assassinado com tiros na cabeça. Ele foi encontrado na Avenida Belo Horizonte, no bairro Parque Jardim Teresópolis. Não há informações do motivo ou autores do crime.

Em ambos os casos há câmeras de vigilância próximas aos locais, mas por se tratar de estabelecimentos comerciais, não estavam abertos no momento em que os policiais atenderam aos chamados. Segundo a corporação, uma equipe será enviada ainda esta manhã para coletar as imagens.