Um homem de 30 anos, suspeito de matar a companheira, de 33, foi achado morto ao lado do corpo dela em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, no início da tarde desta sexta-feira (26/7). A Polícia Militar foi ao imóvel onde o casal morava, no Bairro Ipanema, depois de receber denúncia via 190.

Os óbitos foram confirmados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime é tratado pela polícia como feminicídio, e a suspeita é de que o homem tenha cometido autoextermínio após assassinar a companheira.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe e liberou os corpos, que foram levados pelo serviço funerário ao Instituto Médico-Legal (IML).

A polícia ainda não tem informações sobre o que poderia ter motivado a execução da mulher. A PM também não especificou se há alguma informação sobre o tipo de arma usada para cometer o crime.