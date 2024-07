Um homem foi baleado ao defender o filho de ladrões em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas, nesta quinta-feira (25/7). Os criminosos atacaram as vítimas quando o filho chegava em casa. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu no bairro Jardim Itália. Os assaltantes eram dois homens que seguiram o rapaz, que trabalha com entrega de celulares. Eles tentaram a abordagem no momento em que a vítima entrava em casa.

Ao perceber a ação dos assaltantes, o pai do entregador tentou interferir para proteger o filho. Foi quando um dos ladrões atirou com uma arma de fogo. O pai foi ferido em uma das mãos.

Tiros ainda acertaram a porta de um armário da casa e o teto da residência, uma vez que o atirador chegou a invadir o local. O segundo ladrão estava do lado de fora, em uma moto, dando cobertura ao comparsa.

Como a situação saiu do controle, os assaltantes desistiram da ação. O invasor subiu na garupa da moto que estava na rua e a dupla fugiu.

O pai foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.

A Polícia Militar foi acionada e faz rastreamentos para prender os ladrões, mas até o momento não há suspeito identificados.