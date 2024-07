A concessionária que mais faturou em 2023 foi a Via 040, segundo dados do DNIT

Minas Gerais tem 39 praças de pedágio distribuídas em seus 853 municípios, administradas por sete contratos de concessão. Os valores de cada parada variam: a menor tarifa é R$ 2,90 na BR-381, e a maior, R$ 14,50 na BR-040.

De acordo com dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) obtidos pelo Estado de Minas, a Praça 8 da Via 040, em Capim Branco, é a que mais faturou no ano passado.





Veja a lista das cinco praças que mais faturaram em Minas:





BR-040 - Capim Branco - R$ 110.250.337,47 BR-040 - Itabirito - R$ 98.741.655,74 BR-050 - Uberaba - R$ 93.535.882,75 BR-050 - Delta - R$ 91.770.833,00 BR-050 - Araguari - R$ 77.542.543,10







Apesar de ter faturado mais, essas praças não correspondem às tarifas mais caras. O pedágio de maior custo em Minas está localizado na BR-040, em Simão Pereira: R$ 14,50. Em seguida, aparece Laranjal, na BR-116, no valor de R$ 13,30.

Sob nova administração da concessionária ERP, as praças no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora na BR-040 passarão a custar R$ 12,70. O motorista que viaja com destino ao Rio de Janeiro deve se preparar para gastar mais a partir de 6 de agosto. O condutor passará a desembolsar R$ 164, ida e volta. Até o dia 5 do mesmo mês, o valor ainda será de R$ 126.





Ainda segundo dados do DNIT, a concessionária Via 040 é a que mais faturou em 2023, somando uma receita de mais de R$ 450 milhões.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata