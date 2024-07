Um homem teve a residência invadida e o carro roubado por causa de uma possível dívida com agiota, nessa quinta-feira (25/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mesmo com uma perseguição após a invasão, o carro da vítima foi encontrado pela Polícia Militar queimado. Dois suspeitos foram detidos, incluindo uma adolescente.



O assalto aconteceu no Bairro Jardim Holanda, na Zona Oeste da cidade. Três homens entraram no apartamento, armados com uma faca e uma arma de fogo. Ele foi rendido e obrigado a entregar a chave do veículo. A PM suspeita que outro morador tenha ajudado os ladrões.





Assim que a polícia foi chamada, houve buscas e perseguição. Dois dos suspeitos foram encontrados próximo ao setor de chácaras Douradinho, já fora do município. Um deles, uma jovem, tem 16 anos, e o outro, 19 anos O terceiro envolvido segue sendo procurado.





Com ajuda da aeronave, os policiais encontraram o carro roubado em chamas na zona rural de Uberlândia. Um recipiente com resto de combustível usado para queimar o carro e a arma de fogo dos criminosos foram apreendidos.





A vítima conhecia um dos suspeitos e acredita que o crime tenha sido encomendado, por causa de uma dívida contraída com agiota, durante uma negociação envolvendo uma motocicleta.