A Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura uma mulher, de 41 anos, que fingiu ser advogada para praticar o crime de estelionato contra um homem, de 54 anos. De acordo com a queixa registrada pela vítima na Polícia Militar (PM), ele passou cerca de R$ 30 mil para a suspeita.





O homem relatou ainda que tudo começou em 2021, quando ele contratou os serviços da mulher para uma ação de aposentadoria. Recentemente, o homem começou a suspeitar que se tratava de um golpe, pois não havia nenhum processo ativo em seu nome no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao pesquisar o nome da suspeita junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a vítima não encontrou registro profissional dela. Também consta no registro policial que o homem vítima do golpe nunca encontrou pessoalmente com a suspeita. A mulher teria sido indicada por um amigo dele.