Uma batida de um carro com uma carreta na BR-040, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou três pessoas feridas, sendo uma em estado grave. O acidente aconteceu no sentido Distrito Federal da via, próximo ao km 472.





Todos os feridos estavam no carro de passeio. O homem em estado grave foi levado pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ao hospital João XXIII, em Belo Horizonte.





As outras duas pessoas feridas foram atendidas por ambulâncias da via e transportadas para o Hospital de Sete Lagoas.





O acidente chegou a deixar o trânsito interditado nos dois sentidos da via. Além disso, também houve lentidão de 1 km nos dois sentidos. No momento, de acordo com a Concessionária que administra a via 040, o trânsito está normal nos dois sentidos.