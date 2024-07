O motorista que sai de Belo Horizonte com destino a São Paulo terá que fazer oito paradas em praças de pedágio na BR-381. Em cada ponto, o condutor de um carro deixa R$ 2,90, enquanto o valor máximo por parada é para os caminhões de seis eixos, que pagam R$ 17,40. Atualmente, a administração da via é da concessionária Autopista Fernão Dias, que faturou mais de 300 milhões no ano passado.





A primeira parada é no km 546 da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Central de Minas Gerais. O próximo ponto fica em Carmópolis de Minas, no km 597. Seguindo rumo à capital paulista, o motorista deixa mais R$ 2,90 em Santo Antônio do Amparo.

No km 735, em Carmo da Cachoeira, há outra praça de pedágio. Mais à frente, em Careaçu, no km 805, o condutor paga a tarifa mais uma vez. Ao chegar ao Sul de Minas, em Cambuí, o motorista se depara com uma praça de pedágio no km 904.





Quem chega ao estado paulista de carro por Vargem deixa mais R$ 2,90. A última parada é em Mairiporã, no km 65,7. Dessa forma, para ir para São Paulo saindo da capital mineira, e retornando, o motorista desembolsa ao todo R$ 46,40. Para veículos maiores, de até seis eixos, o valor é de R$ 278,50.

Além do pagamento em dinheiro, as tarifas podem ser quitadas por cartão de débito e a função de aproximação pode ser utilizada. A empresa também disponibiliza o pagamento pelos sistemas Conectar, Taggy, Sem Parar e Veloe.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atualmente, há 39 praças de pedágios ativas em Minas Gerais, distribuídas em sete concessões. A BR-381 será administrada pela Autopista Fernão Dias até 2033.