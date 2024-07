A tristeza tomou conta da cidade mineira de Divino, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, por causa da morte de dois de seus habitantes. Cheliton Henrique de Freitas, de 32 anos, e seu filho, Nucollas Henrique Ferreira, de 7, se afogaram no Rio Doce, em Itapina, distrito de Colatina, no estado capixaba, nessa quarta-feira (24/7).





Stock Car em BH: Justiça nega liminar da UFMG contra o evento

Andreia de Jesus e Pedro Rousseff denunciam 'Danizinha Protetora' para o MP

Idosa picada por mosquito morre com ‘vírus paralisante’

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, pai e filho pescavam, junto com o avô do menino, sogro de Cheliton. Eles aproveitavam as férias escolares do jovem e foram acampar à beira do rio.





O avô pescava, quando os outros dois decidiram atravessar o rio a nado. Cheliton levava o filho nas costas e começou a se afogar. O menino caiu na água e logo afundou.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é um vale, com profundidade entre dois e três metros. O pai foi encontrado e retirado do rio por volta das 15h40 de quarta-feira, quase três horas depois do afogamento.

Pouco tempo depois, foi encontrado o corpo da criança. Os dois estavam no fundo do rio. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).