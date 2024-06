Corpo de Bombeiros localizou corpo de homem durante buscas no entorno do carro

Um homem, de 27 anos, morreu ao cair com o carro em um córrego de Piedade do Rio Grande, na Região Central de Minas. O corpo da vítima foi retirado de dentro da água pelos bombeiros nessa segunda-feira (24/6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar depois que testemunhas encontraram um carro caído no Córrego do Paraíso, na rodovia MGC-338, próximo ao trevo de Piedade do Rio Grande.

Com o início das buscas submersas no entorno do veículo, os bombeiros localizaram o corpo do homem do lado de fora do carro. Ele foi retirado pelos mergulhadores depois que a perícia finalizou os trabalhos de praxe.

Ainda de acordo com informações obtidas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima morava em Madre de Deus de Minas e saiu da casa da namorada em Piedade do Rio Grande por volta das 19h de domingo.

Como ele não voltou para casa, familiares e amigos suspeitaram de um possível acidente e fizeram buscas na região. O carro só foi localizado na manhã de ontem.

A principal suspeita é que o homem perdeu o controle da direção do carro e caiu dentro do córrego. Não foi possível identificar se a vítima morreu com o impacto do acidente ou devido ao afogamento. O caso será investigado.

O corpo foi encaminhado pelo serviço funerário para o Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.