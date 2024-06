Um homem morreu em uma batida entre um carro e uma caminhonete na BR-365, em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (23/6). Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do KM 486 da rodovia, e deixou mais nove vítimas – entre elas, uma criança e dois adolescentes feridos.

O motorista de um carro, modelo HB20, de 41 anos, foi encontrado preso às ferragens e com politraumatismo. Ele foi socorrido, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

Todas as demais vítimas estavam fora dos veículos no momento em que as equipes de resgate chegaram ao local. Uma menina de 7 anos, queixando-se dor na perna e com escoriações pelo corpo, e uma mulher, de 36, com traumas na face e fratura na perna direita, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um garoto de 12 anos, que apresentava intensa dor nas costas e abdominal, com suspeita de fratura na perna direita, um menino, de 14, com corte contuso no queixo, e um adulto, de 45, com escoriações pelo corpo, foram atendidos pela Unidade de Resgate da corporação.

Outro adulto, de 55, também teve escoriações. Um jovem, de 27, relatou dor abdominal. E um jovem, de 29, não tinha ferimentos aparentes. Os três foram levados pela concessionária EPR ao pronto-socorro municipal.

Conforme o Corpo de Bombeiros, foram apenas dois veículos envolvidos no acidente. Os militares informaram que havia cinco vítimas em cada veículo, totalizando dez pessoas. No entando, os militares repassaram informações de nove envolvidos no acidente, incluindo o motorista que veio a óbito.