Um homem e o filho dele, que estavam em uma moto, morreram na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata, em um acidente envolvendo um carro no último sábado (22/6). Com o impacto da colisão, o automóvel capotou e saiu da pista. O motorista também morreu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor do carro trafegava no sentido da cidade de Laranjal, quando deu início a uma ultrapassagem e bateu na moto que cruzava a pista com o objetivo de pegar o acesso ao município de Recreio.

O pai e o filho adolescente morreram na hora. A moto em que eles estavam foi arremessada cerca de 130 metros do local da colisão. O motorista do carro também veio a óbito ainda na rodovia depois do capotamento. As idades das vítimas não foram informadas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para as diligências de praxe, quando os corpos foram liberados e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Leopoldina pela funerária Nossa Senhora Aparecida.