Homem é preso suspeito de estuprar mulheres na Grande BH

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (24/6) suspeito de estuprar cinco mulheres em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana. Uma delas já constava na folha de antecedentes criminais do suspeito desde 2013 e as outras quatro foram identificadas pela perícia através da análise de DNA. Todas têm entre 18 e 27 anos.





O banco de perfis genéticos da perícia, com amostras de DNA, apontou a ligação de uma vítima com o autor do crime. “Após algumas triagens, chegamos a mais três vítimas”, confirmou o perito Giovanni Vitral.





A delegada Danúbia Quadros ressaltou que o autor do crime já tinha passagem por violência e roubo. A captura foi realizada no Bairro Diamante, na Região do Barreiro, e o homem estava em casa. Larissa Mascottte, da delegacia especializada de combate à violência sexual de Belo Horizonte, afirmou que ele estava em livramento condicional desde fevereiro de 2023, segundo a delegada, um beneficio que a pessoa responde em liberdade.

A polícia também confirmou que o homem estava trabalhando como motorista de aplicativo e motoboy.





Ainda conforme Mascotte, uma das vítimas estava no ponto de ônibus quando foi abordada. “Ele anunciava o assalto, com o porte de alguma arma ou faca, roubava os pertences e em seguida obrigava as vítimas a acompanhá-lo até um terreno baldio ou matagal próximo”, explicou. “Preso desde 2015, ele teve 11 saídas temporárias, em pelo menos quatro delas roubou e estuprou mulheres”, completa a delegada, que destaca, ainda, que provavelmente existem outras vítimas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice