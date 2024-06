Um homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de ser o responsável por uma casa de repouso para idosos que maltratava os hóspedes. Ele foi preso na Operação Virtude, deflagrada no último sábado (22/6) em Montes Claros, no Norte de Minas.

Conforme apurado, os internos estavam convivendo em situação de insalubridade, em ambientes sujos, banheiros com fezes acumuladas, lixo e infestação de insetos.

Além disso, a equipe constatou que a casa estava sem água há cinco dias por falta de pagamento. Durante os levantamentos, os policiais encontraram, inclusive, um idoso com deficiência mental em um quarto sujo, com fezes e exalando mau cheiro.

Sobre os fatos, as vítimas relataram falta de higiene e, ainda, que estavam sem banho há dois dias. Segundo relato, eles afirmaram que conviviam com falhas na alimentação e refeições irregulares.

A investigação preliminar realizada no local revelou também que o responsável pela casa não tinha autorização para acolher idosos, apenas moradores de rua, mas, além de recebê-los, ele utilizava 70% dos proventos deles para as despesas da casa.

Em razão disso, as vítimas foram retiradas do local por agentes da prefeitura e o investigado, conduzido à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As investigações continuam.