Um homem, de 52 anos, morreu ao cair de um cavalo. O caso aconteceu na zona rural de Ladainha, no Vale do Mucuri.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo em um bar, na noite desse domingo (23/6).

Enquanto bebia, o homem recebeu a informação de que um grupo de pessoas estava reunido em uma fogueira, em um lugar próximo.

A vítima montou no cavalo e foi em direção a essa fogueira. No entanto, caiu e morreu em decorrência da queda. No B.O., os policiais disseram que a vítima não tinha nenhuma lesão pelo corpo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o cavalo foi comprado pelo homem há dois dias e, por isso, ainda estava muito arisco.

O caso será investigado pela Polícia Civil.