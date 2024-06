O carro de uma família foi roubado no fim de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por três homens armados que pararam as vítimas no meio da rua e cometeram o assalto. Uma câmera de segurança flagrou o ato criminoso e a maneira como a família, sem reação, é deixada no local. Ninguém foi preso.

O caso aconteceu na Rua João Clemente de Oliveira, no Bairro Presidente Roosevelt, zona norte da cidade. As imagens do flagrante mostram três homens esperando a passagem de um carro na esquina. Assim que a família se aproxima, um deles corre para a rua e aponta a arma para o veículo, obrigando o motorista a parar.

Duas mulheres que estavam no veículo descem e ficam na calçada, de costas para a rua, encostadas em um muro. Ao desembarcar, o motorista é abordado e tem os bolsos verificados. Em seguida, os ladrões entram e vão embora no automóvel roubado.

O vídeo ainda mostra que outro carro se aproxima do local do assalto. O motorista percebe que há algo de errado, para e dá ré para fugir dos ladrões.

Um cartão de crédito roubado do proprietário do carro foi usado minutos depois pelos ladrões, que fizeram uma compra de R$ 145, antes mesmo do cancelamento ser pedido ao banco.

A polícia investiga o caso e tenta identificar o trio.