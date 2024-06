Um grave acidente, na madrugada desse domingo, no quilômetro 333 da BR-251, próximo à Fruta de Leite, no Norte de Minas, matou um motorista, de 44 anos.





Ele dirigia uma carreta que seguia de São Paulo para a Bahia e transportava uma carga fracionada de diversos produtos, dentre eles, brinquedos e utensílios domésticos.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção e tombado em meia pista, espalhando a carga pelo asfalto, devido ao rompimento da estrutura do baú.





A rodovia teve de ser interrompida nos dois sentidos. Na cabine do caminhão estavam três pessoas, o motorista, que morreu preso às ferragens e duas mulheres.





Uma das passageiras, a de 87 anos, estava consciente e apresentava ferimentos leves pelo corpo. Já a segunda, de 61 anos, foi encontrada fora do veículo, estava desconexa, e com graves ferimentos na perna direita.





As duas foram levadas para um hospital em Salinas.

Segundo o relatório dos bombeiros, chovia no momento do acidente. Houve derramamento de óleo, o que exigiu a lavagem da pista. O tráfego de veículos foi normalizado no final da madrugada.