A mineira Natale Gontijo de Amorim é uma das sete vítimas de um acidente de carro na Namíbia, na África Austral, nessa terça-feira (18/6). A médica estava com o marido, Charles Sá, fazendo um safári pelo continente africano. O homem, também cirurgião plástico, foi o único sobrevivente.







O carro em que o casal estava colidiu de frente com outro veículo, onde estavam as demais vítimas, em uma rodovia entre as cidades de Otiwarongo e Otavi. De acordo com o jornal local The Namibian, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas informações preliminares dão conta que a batida foi provocada por ultrapassagem indevida.





Natale chegou a ser socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Pelas redes sociais, a clínica em que a mineira atendia no Rio de Janeiro confirmou e lamentou o óbito.





“Neste momento de dor, em nome da equipe Performa, nos solidarizamos profundamente com o Dr. Charles Sá e com todos os familiares e amigos. Que a força e a resiliência possam guiar a todos pela difícil jornada de luto e que as memórias de Dra. Natale sejam uma fonte de conforto e inspiração”, publicou a clínica.





Conforme publicações no perfil das redes sociais de Charles, a viagem pelos países africanos começou há dois dias. “Vamos cruzar a Afríca em um SUV, só nós dois, sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras [...] Muito feliz de poder realizar este sonho antigo”, escreveu o cirurgião.