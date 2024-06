Dois irmãos, de 22 e 28 anos, foram presos pelo assassinato de um jovem de 19 anos, ocorrido em janeiro deste ano, no bairro Vila Bernadete, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A informação foi divulgada nessa terça-feira (19/6).

No dia do crime, um veículo com três ocupantes se aproximou de uma barbearia onde a vítima estava. O trio desembarcou e efetuou diversos disparos em direção ao estabelecimento. Depois do crime, os homens voltaram para o carro e fugiram.

A Polícia Civil identificou que a vítima fatal, que não tinha registros policiais, foi morta por engano, sendo o alvo um conhecido criminoso da região.

Ainda de acordo com a investigação, devido ao erro, um dos três suspeitos foi executado pela própria facção mandante do crime.

Após levantamentos da equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação, os dois irmãos foram localizados e presos na segunda-feira (17/6) no bairro Vila Nova Paraíso, em Belo Horizonte.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.