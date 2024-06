Dois homens, de 23 e 34 anos, foram assassinados na manhã dessa terça-feira (18/6), no bairro Jardim Encantado, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 34 anos foi encontrada caída em uma escadaria já sem vida. A segunda vítima chegou a ser socorrida por terceiros e levada para a Policlinica Municipal de São José da Lapa, mas morreu pouco depois.

A equipe médica constatou quatro perfurações no corpo do homem de 23 anos. Em contato com a esposa da mulher, ela relatou que estava no trabalho quando ficou sabendo do crime e não soube indicar uma possível motivação.

A esposa do homem de 34 anos relatou para a polícia que o marido tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas que ele não atuava no crime atualmente.

A perícia foi acionada e recolheu algumas cápsulas de 9 mm no local do crime. A íntima de 34 anos morreu com dois disparos na nuca. Os corpos foram encaminhados para o IML e o caso será investigado.