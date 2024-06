O casarão localizado na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai passar por uma restauração no primeiro semestre de 2025. O objetivo da obra é tornar o imóvel apto para visitação do público e abrigar o Centro de Memória Ferroviária. A construção histórica, que pertence ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), já teve a fachada restaurada em 2017.





Construído para ser a sede da extinta Rede Ferroviária Federal, o casarão será restaurado pela empresa Multicult, com patrocínio da VLI, empresa das ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA). Ao todo serão investidos R$2,12 milhões por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.





Estão previstas instalações elétricas novas; colocação de novos padrões da Cemig e da Copasa; projeto de iluminação do porão e do térreo; novas instalações hidráulicas; e substituição e ampliação do elevador.

Além disso, também haverá pintura de ambientes internos; revestimento nos banheiros e copas do porão e do térreo; execução de forro de gesso em alguns ambientes e recuperação dos forros de madeira; e paisagismo nos jardins do Casarão, que recebeu a CASACOR — mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo — em 2017 e 2018.





Para a diretora de Gente, Inovação e Sustentabilidade da VLI, Rute Melo Araújo, apoiar o restauro do Casarão da Sapucaí representa o resgate e a preservação da memória ferroviária. “O Casarão é um símbolo importante para a cidade de Belo Horizonte e para a memória ferroviária. Temos a convicção de que além de investir no futuro, é preciso valorizar a história. Viabilizar o restauro do imóvel, é mais uma forma de praticar o nosso compromisso de deixar legado e compartilhar valor com a sociedade”, disse.

