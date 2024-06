O Vale do Rio Doce é a região de Minas Gerais com as maiores taxas de homicídio no estado. O levantamento é do Atlas da Violência, divulgado, nesta terça-feira (18/06), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).







18/06/2024 - 16:09 BR-365: 7 mil veículos são flagrados com excesso de carga em nova balança

18/06/2024 - 17:16 MG: colégio é denunciado por campanha com crianças a favor da PL Antiaborto

18/06/2024 - 18:06 Vídeo: motociclista é assassinado a tiros ao parar a moto na Zona da Mata Leia mais

Minas Gerais é o estado do país com o maior número de municípios. São 853, mas somente 34 deles têm mais de 100 mil habitantes, o que representa 4% do total. Entre eles, Governador Valadares, no Rio Doce, é o que possui a maior taxa do estado, com 34,6 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com o Atlas da Violência, que se baseou em dados de 2022, as cidades com os maiores índices de homicídios do estado são São João do Manteninha (93,8 homicídios por 100 mil), Periquito (91,6) e Alpercata (86,9). No entanto, todos esses municípios têm menos de 100 mil habitantes.





O Vale do Rio Doce é vizinho ao estado do Espírito Santo. Recentemente, a região foi alvo de operação policial contra organização criminosa ligada ao tráfico, responsável por diversos homicídios, inclusive na área rural, segundo a entidade que publica o levantamento.





Leia também: Passageira chuta rosto de motorista de aplicativo durante corrida

Outras regiões destacadas são o Vale do Mucuri, representada pelas cidades de Nanuque (77,1) e Carlos Chagas (48,3), e a região vizinha do Vale do Jequitinhonha, à qual pertencem os municípios de Medina (49,6), Pedra Azul (49,2) e Jordânia (48,5). Ambas se encontram na porção leste do estado, ao norte do Vale do Rio Doce. A capital Belo Horizonte registrou um índice de 17,6 homicídios por 100 mil habitantes. Ainda segundo a entidade, 354 municípios (41,5%) não tiveram nenhum homicídio projetado em 2022.