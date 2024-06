Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros no Bairro Vila Aprazível, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira.



O jornal Estado de Minas conseguiu as imagens de uma câmera de segurança que mostra o momento do crime, além do boletim de ocorrência do caso.

Segundo o B.O., a vítima estava em uma moto, com a namorada. Em uma rua do bairro, ele parou para que a companheira desembarcasse. Enquanto ela tirava o capacete para entregar à vítima, um carro branco estaciona ao lado da moto.

Pelas imagens é possível perceber o momento em que o carro para ao lado da moto. Dois homens descem, armados, e executam a vítima. Ele cai no chão e, mesmo assim, ainda é alvo de outros disparos. A namorada se assusta e foge por uma rua lateral.

Depois de cometerem o crime, os dois voltam ao carro e fogem.

Namorada não foi encontrada

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram até a casa da namorada da vítima, mas ela não foi encontrada.

Nenhum suspeito do crime foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.