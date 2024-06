Um motorista de aplicativo foi agredido por uma passageira com um chute no rosto durante a corrida contratada. O caso aconteceu na noite do último sábado (14/6), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A mulher estava embriagada e retornava de uma festa em um bar junto de uma amiga. O motorista relatou que percebeu que as passageiras não estavam sóbrias e apresentavam um comportamento atípico, mas resolveu realizar a corrida por se tratar de um percurso curto.





“Quando eu cheguei até o local para buscá-las, percebi que elas estavam muito embriagadas e já tinham vomitado. Eu falei que levaria, mas cobraria uma taxa de R$200 caso sujassem o carro”, narrou o motorista Matheus Mendes.





Nas imagens gravadas pela câmera de segurança do veículo, é possível ver uma das passageiras empurrando o banco do motorista com os pés. A outra mulher até tenta impedir a amiga, que acaba acertando um chute no rosto do condutor (veja as imagens).





Segundo Matheus, ele estacionou, pediu que as passageiras saíssem do carro e encerrou a corrida antes do destino final. “Eu fiquei chateado, foi a primeira vez que me agrediram”, contou.





Apesar de ter divulgado o caso nas redes sociais, o motorista não registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos