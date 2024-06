A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a presença de veneno de rato no lanche de uma servidora, de 45 anos, da Escola Cívico-Militar Municipal Prof. Ana Amelia Macedo Monte Alto, em Urucuia, na Região Noroeste de Minas Gerais. A professora encontrou sementes de girassol envenenadas no abacate que havia levado para lanchar no trabalho, em abril deste ano.

Segundo a PCMG, 15 pessoas já prestaram depoimento, mas não há conclusão sobre quem teria sido o responsável. “A investigação segue em andamento com realização de diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. Outros detalhes serão repassados em momento oportuno”, informou.

A servidora contou à Polícia Militar que levou o abacate para lanchar na escola na manhã do dia 25 de abril deste ano. Após comer metade da fruta, guardou-a em uma vasilha, no depósito da cozinha. Em seguida, saiu para servir o almoço para algumas crianças. Quando retornou para comer o pedaço restante, percebeu que havia sementes de girassol com um produto semelhante a veneno usado para o extermínio de ratos.





Segundo os policiais, a vítima relatou que não tinha nenhuma desavença com os colegas, mas, em junho de 2023, chegou a registrar um boletim de ocorrência depois de encontrar seu nome escrito na parede de um dos banheiros chamando-a de “chifruda”.

