Um mandado de busca e apreensão, no combate ao abuso sexual infanto-juvenil, foi cumprido pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (18/6), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem foi preso.





O mandado foi expedido pela Justiça Federal da capital. Durante a execução do mandado, o suspeito foi flagrado pelos policiais na posse de arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil. Segundo a PF, o caso passou a ser investigado devido ao fato de que a ação criminosa ultrapassa as fronteiras do Brasil.





Os envolvidos poderão responder pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos de abuso sexual infanto-juvenil, cujas penas podem chegar a até oito anos de reclusão, sendo a posse crime hediondo e, consequentemente, inafiançável.

As investigações prosseguem, pois o objetivo é identificar possíveis vítimas e fatos relacionados ao crime de oferta, troca, disponibilização e demais ações relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil.