Na manhã desta sexta-feira (14/6), um empresário, de 61 anos, foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de adolescentes, durante a Operação Predador, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante a Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão ocorreu no Itapoã.

Segundo investigações da PCDF, o acusado aliciou e abusou de dezenas de adolescentes, a maioria com 12 e 13 anos. Uma das vítimas, atualmente com 16, era abusada desde seus 13 anos. O autor as pagava pela prática de sexo, chegando a dar R$ 1 mil para meninas virgens.

As vitimas mais velhas tinham a missão de conseguir garotas virgens e mais novas. Além de dinheiro, o autor também dava presentes e organizava festas com menores.

O acusado teve prisão temporária de trinta dias decretada, a qual poderá ser renovada ou convertida em preventiva ao final das investigações. Ele responde aos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual e, se condenado, sua pena pode ultrapassar os cem anos de prisão, em vista da grande quantidade de vítimas.