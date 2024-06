Ana Beatriz, no colo da mãe

A menina Ana Beatriz Barcellos do Nascimento, de 13 anos, foi baleada na noite dessa quinta-feira (13) durante tiroteio entre policiais militares e traficantes na rua Magno Martins, no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador.

Ana Beatriz voltava da aula de balé e estava caminhando pela rua. A adolescente teve pulmão e baço perfurados, passou por cirurgia e está internada em estado grave no Hospital Municipal Evandro Freire.







Os policiais foram até a comunidade da Pixuna checar denúncia de extorsão, dando início ao tiroteio. As armas dos agentes já foram recolhidas e as câmeras dos uniformes dos polícias também já foram solicitadas.