O Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, usou uma embalagem de bolo como uma máscara de oxigênio em um bebê de 3 meses. A criança chegou na unidade de saúde com quadro de desconforto respiratório grave.

Segundo o médico Francisco Júnior, que atuou na transferência do paciente, o improviso "foi fundamental" para ajudar na recuperação do bebê. "São alguns improvisos que a gente precisa fazer. Realmente ajudou bastante o rapazinho a voltar a respirar bem, a ter uma boa penetração de oxigênio no pulmão. Foi fundamental para ajudar na recuperação dele", contou o médico ao g1.

Em nota, o hospital não comentou sobre o uso da embalagem no bebê, mas informou que o paciente estava com sintomas de congestão nasal, febre, rinorreia, vômitos e diarreia. "Exames laboratoriais sem alterações, tendo como provável diagnóstico bronquiolite. O bebê foi medicado e solicitada vaga de internamento via Regula NAE e Regula RN", disse a unidade.

"O paciente evolui clinicamente grave, mantendo quadro de desconforto respiratório e taquidispineia, monitorizado, suporte de oxigênio e com todo suporte que dispomos em um serviço clínico, com perfil de UTI pediátrica, aguardando vaga", acrescentou o hospital.