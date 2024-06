Viatura da PM parada em uma das entradas do Complexo da Maré, no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma metralhadora antiaérea está entre as armas apreendidas pela Polícia Militar em uma operação realizada no Complexo da Maré e em outros bairros da zona norte do Rio de Janeiro nessa terça-feira (11). A ação deixou dois civis e um policial do Bope mortos.





Vinte e quatro pessoas foram presas, segundo balanço divulgado pela polícia. Além da metralhadora antiaérea, foram apreendidos 11 fuzis, cinco pistolas, uma espingarda calibre 12 e drogas. Oito veículos roubados -seis carros e duas motos- foram recuperados.





Entre os 24 presos, sete são de Minas Gerais e cinco eram foragidos da Justiça. A operação segue ocorrendo nesta quarta-feira.







Criminosos ordenaram o fechamento de três das principais vias da cidade em represália à operação. As linhas Vermelha e Amarela e a avenida Brasil, principais formas de ligação entre as zonas norte e oeste e a região central da capital, foram bloqueadas com barricadas.





Além disso, criminosos atearam fogo em um ônibus na avenida Brasil, na altura da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).





Também foram realizadas operações de combate ao roubo de veículos em áreas como o Complexo do Alemão, Vaz Lobo, Pilares e Brás de Pina.





A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) cancelou as aulas noturnas na terça por causa da operação no complexo da Maré.





Mais cedo, 42 escolas no Complexo do Alemão foram impactadas por operações policiais. Na rede estadual, duas escolas foram fechadas na região da Maré, afetando ao menos 900 estudantes do turno da manhã.





O governador Cláudio Castro (PL) divulgou nota em que lamentou a morte do policial Jorge Galdino Cruz, 3º sargento do Bope, durante confronto com criminosos na Maré.





O 2º sargento Rafael Dias Wolfgramm sofreu ferimentos graves na operação policial.





"Às nossas forças de segurança, sempre prontas para atuar em defesa da sociedade, o nosso reconhecimento pela coragem. Seguiremos combatendo a criminalidade, reforçando o nosso compromisso com a segurança do Rio de Janeiro", disse.