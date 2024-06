Carro de dono de bar, baleado mais de 20 vezes, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro

Um homem foi morto a tiros em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (9).





Segundo informações preliminares, Antônio Gaspazianni Chaves, de 33 anos, dono do Bar Parada Obrigatória, foi atingido por tiros disparados por dois homens que estavam em uma moto e emparelharam com o carro dele.

Mais de 20 disparos foram feitos contra o Volkswagen que ele dirigia.

O caso aconteceu na esquina das ruas Teodoro da Silva e Souza Franco. O homem executado seria dono de um bar que fica próximo ao local do crime.





A Delegacia de Homicídios investiga a execução.