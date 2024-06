Uma professora de uma creche localizada no Méier foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por agredir fisicamente uma criança de três anos, portadora do transtorno do espectro autista. A denúncia por maus-tratos foi apresentada na sexta-feira (7).

Segundo o Ministério Público, no dia 16 de maio de 2024 a mulher puxou por algumas vezes o cabelo da criança, expondo a perigo a sua integridade física e abusando dos meios de correção e disciplina. Os fatos foram captados pelas câmeras de segurança da creche.

No dia seguinte, as imagens das câmeras mostraram a denunciada puxando a criança agressivamente pelo braço dentro de sala de aula e se colocando em frente à porta, impedindo-a de sair do local.

Desta vez, porém, a conduta foi acompanhada em tempo real, através das câmeras de segurança, por duas funcionárias da creche, sendo que uma delas dirigiu-se à sala de aula para buscar a vítima e a professora, inicialmente, se recusou a abrir a porta. Ao ir de encontro à criança, outra funcionária constatou marcas vermelhas em seu braço.