Um crime bárbaro abalou os moradores de Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Com apenas 15 anos, Anna Carolina Silva foi brutalmente assassinada a facadas, teve os seios arrancados e foi jogada em uma cisterna, no quintal de uma casa. O suspeito do homicídio qualificado é um idoso, de 65 anos, com quem a vítima mantinha um relacionamento movido por interesses financeiros.

Anna Carolina estava desaparecida há pelo menos 10 dias, quando teve o corpo localizado por policiais militares do Estado de Goiás na quinta-feira (6/6). Com base em depoimentos, a polícia descobriu que a adolescente tinha um registro de fugas de casas e não conversava com a mãe desde 2021, pelo fato de ter ido morar com o pai ainda criança.

Após a localização do cadáver na residência de propriedade do idoso, os investigadores encaminharam o homem à delegacia para prestar depoimento. Ao ser confrontado com provas concretas sobre a autoria, ele resolveu confessar o homicídio. Disse que conheceu Anna em uma parada de ônibus, após ser abordado por ela. Na ocasião, a jovem pediu para guardar alguns pertences na casa do idoso, pois ela desconfiava de que os objetos estariam sumindo na casa da avó.

O homem aceitou, mas sob a condição da jovem manter relações sexuais com ele. “Ele disse que a vítima não dormia lá, mas ia durante o dia para a casa dele para fazer comida. O autor chegava a desembolsar algumas quantias para ela também”, afirmou o delegado.

Descoberta

O idoso é divorciado, mas o embrenhado da situação acabou sendo descoberto pela ex-mulher dele, que exigiu que o homem expulsasse Anna de casa e desse um ponto final na relação. Na versão, o autor conta que pediu que a vítima saísse da residência, mas ela se negou e passou a proferir ameaças.

Segundo o suspeito, Anna ameaçou matá-lo e matar a família dele. Contou, ainda, que a jovem iria chamar amigos traficantes para ameaçá-lo. Em 31 de maio, aproveitando-se da condição de fragilidade da vítima — uma vez que a adolescente estava sob efeito de drogas —, desferiu uma facada no pescoço dela. A brutalidade foi além. Não satisfeito, o idoso a golpeou no tórax, nas pernas e retirou as mamas da vítima. “Isso demonstra que ele estava agindo com muita raiva. É de uma monstruosidade sem tamanho”, frisou o delegado.

Para tentar se livrar do corpo, o idoso jogou o cadáver de Anna em um buraco próximo ao quintal dele. No dia seguinte, foi a uma loja de materiais de construção comprar itens para tapar o vão.

O idoso preso vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, mas pode ser processado por outros crimes, como o de exploração sexual.