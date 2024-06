Um avião fez um pouso de emergência, na manhã deste sábado (8/6), na rodovia Régis Bittencourt, em Juquitiba, Grande São Paulo. O piloto e um aluno ficaram levemente feridos durante o pouso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) os dois realizavam uma aula prática de aviação quando ocorreu o acidente.

As duas pessoas estavam conscientes e com ferimentos leves. Apenas o aluno, que não teve o nome revelado, precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O avião decolou do Aeroclube de Itanhaém, no litoral paulista, em direção a Sorocaba, no interior do estado.

A Aeronáutica irá apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo pouso forçado da aeronave. O caso está sendo investigado pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em São Paulo.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informa trecho do comunicado da FAB.