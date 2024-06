Três mandados de prisão foram cumpridos nesta terça-feira (11) por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital contra suspeitos de monitorar e repassar informações para a execução de Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, conhecido como Fabinho, em 6 de abril de 2023.

De acordo com as investigações, Fernando era ligado ao contraventor Bernardo Bello, que comandava os pontos do jogo do bicho na região da Tijuca.

Um PM do 15º BPM (Duque de Caxias), que já estava preso, é um dos alvos da operação desta terça. Ele foi preso por porte de arma ilegal. Em seu carro, a polícia encontrou armas de numeração raspada.Os outros dois foram presos em Duque de Caxias e no Engenho de Dentro.