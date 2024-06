A influencer Natalia Becker afirmou não ter solicitado exames prévios ao empresário Henrique Chagas, de 27 anos, que faleceu em 3 de junho, minutos após realizar um peeling de fenol em sua clínica localizada no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo.

Segundo a polícia, o óbito ocorreu devido a um choque anafilático por alergia a algum dos elementos utilizados na operação. Natalia foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual na última quarta-feira (5).

“Não pedimos exames, não sou médica para pedir exames”, declarou Natalia em entrevista à TV Record no último domingo (9).

Ela também mencionou que a clínica não possui equipamentos de monitoramento cardíaco: “Temos apenas um aparelho de pressão e um oxímetro, que é o aparelho que mede a saturação de oxigênio no sangue. Não temos equipamentos cardiológicos porque não é uma clínica médica”, afirmou.

De acordo com Marcelo Camargo, companheiro de Henrique, o oxímetro utilizado no paciente estava quebrado no momento do uso, conforme seu depoimento à Polícia Civil.

Natalia Fabiana Freitas Antonio, conhecida nas redes sociais como Natalia Becker, negou ser esteticista. Durante a entrevista à TV Record, ao ser questionada sobre qual é sua formação, Natalia não quis responder a pergunta. Depois, ela explicou que sua formação se baseia em “cursos livres” para a aplicação do peeling de fenol.

“Sou uma influencer e empresária. Não sou esteticista, não fiz faculdade, apenas cursos livres, assim como uma cabeleireira faz cursos”, disse.

Ela também afirmou desconhecer os riscos do procedimento: “Não há registro de morte por fenol na literatura. Não existe nada que diga que eu não poderia aplicar.”

Homicídio Doloso

Natalia foi indiciada por homicídio doloso e se apresentou à Polícia Civil no dia 5 de junho, dois dias após a morte de Henrique, prestando depoimento por aproximadamente duas horas.

Em declaração aos jornalistas, Natalia lamentou o ocorrido e relatou que tem vivido momentos difíceis.

“Estou muito triste pelo que aconteceu, nunca quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele. Isso destruiu minha vida. Nunca tive a intenção de prejudicá-lo”, disse a influencer.

Segundo sua advogada, Tatiane Forte, Natalia não se apresentou antes à polícia devido ao seu estado emocional abalado, tendo inclusive uma crise de ansiedade. A influencer forneceu à polícia um documento comprovando que buscou atendimento médico no Hospital da Luz na segunda-feira, após tomar conhecimento da morte de Henrique.

A clínica de Natalia Becker foi fechada e autuada pela Vigilância Sanitária do município. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o estabelecimento “realizava procedimentos em desacordo com a legislação vigente”.

A clínica possuía licença para funcionar e realizar “atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza”, concedida pela SMS, e também tinha permissão de funcionamento emitida pela Subprefeitura de Santo Amaro.