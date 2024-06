SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Natalia Fabiana Freitas Antonio, 29, conhecida como Natalia Becker, acusada de causar a morte do empresário Henrique da Silva Chagas, 27, com peeling de fenol, abandonou a entrevista que concedia ao Fantástico na noite de domingo (09/6).





Durante o papo, a repórter quis saber sobre a formação dela, mas Natalia não quis responder. "Estou um pouco nervosa", disse.





Na sequência, a advogada e o marido dela começaram a intervir e a dizer que ela não responderia aquelas questões. Foi então que ela se levantou e saiu. "Não quero mais dar entrevista".





Segundo a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, Natalia é uma pessoa leiga e não pode ser considerada esteticista.





Conforme a reportagem, a advogada de Natalia pediu para que essa primeira parte da entrevista não fosse ao ar, mas a Globo avaliou que a exibição do material era importante por ter informações de interesse público.





Outra cliente do estúdio da influenciadora Natalia Becker relatou ter enfrentado problemas após uma aplicação de peeling de fenol.





À revista eletrônica da Globo, a mulher contou que ficou com a pele vermelha, com pus e sangrando toda noite. O sofrimento durou cinco meses. "Eu me iludi porque ela falou que em 10 dias estaria ótima a minha pele", disse.