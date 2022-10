Peeling de fenol: Procedimento viraliza e impressiona internautas

Procedimento é agressivo e requer cuidado (foto: Reprodução Redes Sociais )

Por Ana Raquel Lelles

Uma técnica de dermatologia que mostra as pessoas ganhando um “novo rosto” chocou a internet nesta terça-feira (25/10). O procedimento se chama peeling de fenol profundo e viralizou com o vídeo de uma mulher mostrando a evolução do processo facial.

Em um primeiro momento, ela está com uma camada grossa marrom no rosto. Depois, esse “marrom” seca e solta do rosto, deixando uma camada branca na pele. No fim, um especialista retira o excesso do material e, doze dias depois, o resultado mostrado no vídeo é um rosto sem manchas e rejuvenescido.

A técnica viralizou primeiro no Tiktok, com vídeos do procedimento no perfil da Clínica Harmonia, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As publicações sobre o “peeling de fenol” contam com 16,6 e 2,7 milhões de visualizações.

Um dos vídeos, que mostra a evolução do rosto da cliente foi postado no Twitter e também viralizou na plataforma digital. A publicação conta com 1,6 milhões de visualizações e 57,8 mil curtidas.

meu deus a mulher ganhou uma cara nova?? pic.twitter.com/P3oJe4usFv — Krishna (@kribshna) October 22, 2022

Outros dermatologistas compartilham os procedimentos no Tiktok na hashtag fenol. As publicações usam de áudios virais para bombar o conteúdo e divulgar o trabalho.