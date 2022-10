Habilidade de sentir 'cheiro de barata' viraliza na internet

Com a repercussão do tweet, outras habilidades olfativas, com insetos, foram retratadas nos comentários (foto: Pixabay + Reprodução/Redes sociais)

Um tweet viralizou nas redes sociais ao expor uma habilidade incomum: sentir “cheiro de barata”. Na postagem, o internauta identificado apenas como Alex, morador do Rio Grande do Sul, questionou se outros usuários da rede social também são capazes de identificar o cheiro específico do inseto e as diversas respostas surpreendem.Depois do questionamento, vários usuários do Twitter estão fazendo posts com a definição do cheiro e relatando outras habilidades diferentes.