Mulher pede moto para ir a encontro e descobre que motociclista é o ex

Por Ana Raquel Lelles

Uma mulher viralizou ao compartilhar uma viagem por aplicativo de transportes peculiar. Ela pediu uma moto pelo app para ir a um motel encontrar um rapaz que estava conhecendo. A surpresa, no entanto, foi que o motociclista do aplicativo era o ex-namorado dela. A mulher gravou um vídeo do momento que chamou atenção nas redes sociais no último fim de semana.

Com um capacete vermelho e um grande sorriso no rosto, ela contou que se arrumou para ver a paquera e brincou que “vingança é um prato que se come frio”, já que o ex estava vendo ela com outro.





Insatisfeito com a situação, o piloto chegou a pedir para que ela desligasse a câmera, mas o pedido não foi atendido. “Desligo não, cala a boca se não eu faço reclamação na Uber, viu?”, disse a moça.





Um perfil no Twitter postou o vídeo no sábado (22/10) e escreveu uma fala da mulher como legenda: “O que seria da gente sem a vida né!". A publicação já tem 52,9 mil curtidas. O vídeo foi reproduzido em outro perfil, que teve 38 mil curtidas. No total, a gravação tem mais de 1,5 milhão de visualizações.

Pediu o Uber moto , era o Ex dela pic.twitter.com/gPzNSWuDeJ %u2014 INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) October 22, 2022



“Meu maior medo é esse aí, eu só ligo o app quando saio do bairro”, comentou um perfil. Já outros usuários elogiaram a maturidade do ex-casal de levar a situação na brincadeira: “Perder uma corrida só pq a cliente era a ex Kkkkkkkkk pelo jeito ele superou bem ela”.





Um perfil fez uma lista de alternativas para escolher o ponto alto do vídeo: “O que é melhor:

a) a situação inusitada; b) o sotaque da baiana; c) a risada de deboche; ou d) a frase ‘o que seria da gente sem a vida’?”