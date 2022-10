Vídeo: aluna leva cachorrinha para aula, explica motivo e viraliza

A cachorrinha ficou na aula no colo dos colegas de classe e o do professor (foto: Reprodução Redes Sociais)

A estudante de medicina veterinária Évely Brandão levou o seu cachorrinho de estimação para a aula da faculdade para impedir o animal de comer cocô. Ela gravou um vídeo dos colegas de classe e até do professor carregando e acariciando o cão. O momento viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (20/10).

"Point of view [ponto de vista, em português]: levando a cachorra para a faculdade porque se deixar em casa sozinha ela come bosta”, escreveu a estudante no vídeo. A publicação original, no Tiktok, tem mais de 5,8 milhões de visualizações.

“Uma fofura de estudante”, comentou um perfil. “A rede de apoio da gata”, brincou um usuário. Outros perfis comentaram estripulices que o cães fazem se ficam sozinho em casa: “A minha destrói minhas coisas pq ficou com raiva que eu não fiquei com ela”.

Nos comentários, Évely disse que, caso o cão esteja comendo cocô, é importante levar para o veterinário examinar o que está acontecendo com o animal.

Além do sucesso no TikTok, a gravação repercutiu em outras redes sociais, como no Twitter, em que acumula 9 mil visualizações em uma publicação do perfil 'Catioro reflexivo', que posta vídeo e fotos de cachorrinhos.

1 like e faço isso com o Arroz https://t.co/FmXTHY99IW %u2014 panp (@pandicu_) October 20, 2022