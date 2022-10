Fantasias pitorescas de Halloween viralizam na internet

As fotos virais mostram looks cômicos - e sobrou até para os cachorrinhos. (foto: Reprodução Redes Socais )

Por Ana Raquel Lelles

Ainda faltam alguns dias para o Halloween, mas as festas já começaram. Nas redes sociais, usuários postam, em tom bem humorado, fantasias na trend “a festa da fantasia foi cancelada". As fotos mostram looks cômicos - e sobrou até para os cachorrinhos.

No Twitter, fantasias de frango cru, Gru, de "Meu malvado favorito", um cão com a cabeça em um prato e até uma roupa de "Pink Freud" viralizaram e contam com mais de 100 mil curtidas cada um.

A trend mostra que as pessoas estão tristes pela festa ter sido cancelada, mas a fantasia continua intacta.

E se você tem uma festa a fantasia que não foi cancelada, preparamos modelos para você se inspirar:

*a festa fantasia foi cancelada*



eu: pic.twitter.com/4agtLYMTRx — alecrim pensamentos (@alcrsk) October 11, 2022

"a festa a fantasia foi cancelada"



meu cachorro: pic.twitter.com/oTuxHg6tLt — cael (@ocaelx) October 19, 2022

"A festa a fantasia foi cancelada"



Eu: pic.twitter.com/uRBkuk0Adx — DIA 30 É LULA (@bianaaf) October 15, 2022

*a festa a fantasia foi cancelada*



eu e a minha amiga: pic.twitter.com/RI8WpkAUo2 — paiva %uD83C%uDF1F (@paiva) October 12, 2022

%u201Ca festa a fantasia foi cancelada%u201D



eu e meu amigo: pic.twitter.com/t7D9Xr5LB0 — Rokudaime%u26A1%uFE0F%uD83D%uDD19 (@kakashisentei) October 13, 2022