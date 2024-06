Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com o apoio do 22º BPM (Maré), realizam, na manhã desta terça-feira (11), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte Rio.





Até a última atualização desta reportagem, três pessoas foram baleadas e uma morreu. Além disso, dezenas de carros foram apreendidos e duas pessoas foram presas. Uma pistola e um rádio transmissor também foram apreendidos.

O objetivo da ação é combater uma quadrilha especializada em roubo de veículos e prender criminosos que estão escondidos no interior da comunidade. Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio em vários pontos do complexo.

Em uma localidade, os agentes encontraram um esconderijo de drogas para a realização de endolação dos entorpecentes.Na região, 41 escolas fecharam e três unidades de saúde não funcionam por conta da ação policial, informou a Secretaria municipal de Educação.